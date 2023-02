Gori (31) opent bakkerij vlakbij station: “Klanten kunnen hier alles vinden voor een lekker ontbijt”

MIJN STAD. S.M.A.K.-directeur Philippe Van Cauteren over zijn Gent: “Ik doe niet zo aan nostalgie, ik vind elk moment fantas­tisch”

In 2004 kreeg Philippe Van Cauteren (53) een levensveranderende telefoon: of hij zes maanden het S.M.A.K. kon runnen? Twintig jaar later is hij nog steeds directeur van het museum voor hedendaagse kunst. Dat betekent ook dat hij Gent al bijna twintig jaar zijn thuis mag noemen. In wat voor huis hij woont, wat zijn lievelingsplek is en wat er beter kan in Gent volgens hem, dat lees je hier.