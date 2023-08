Goed nieuws voor Margaux en alle andere busreizigers op lijn 55 Gent-Zelzate: vanaf 1 september opnieuw normale regeling

Luxehotel The Mansion opent laagdrempe­lig Pizza Café: ‘Waarom zou zo’n prachtge­bouw alleen voor de rijken zijn?’

Ondernemer Nehme Darwiche sloopte twee hotelkamers van The Mansion in de Hoogstraat en toverde de ruimte om naar een gezellig café waar je overheerlijke pizza’s kunt eten. “Ik zocht een plek in Gent waar ik lang op mijn gemak kon zitten. Ik vond het niet, dus creëerde ik het zelf”, zegt de eigenaar.