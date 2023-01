Goed druk in Gent tijdens laatste soldenweekend: “Hopelijk is alles weg tegen woensdag”

“De eerste week van de solden was de beste”, zegt een verkoopster in klerenwinkel Monki in de Veldstraat. “Voor ons toch: wij richten ons vooral op scholieren en studenten. De ene groep had nog vakantie de eerste week, de andere groep is erna gestart met de examens. Daardoor hebben we momenteel nog heel wat solden hangen in onze rekken.”

In de Bellerose in de Kortedagsteeg in Gent is het al goed druk geweest, maar ook daar merken ze een verschil tegenover vorig jaar. “Toen was het drukker. Onze soldenhoek was ook sneller uitverkocht dan, ondanks dat we dit jaar mooiere kortingen bieden. Tot woensdag krijg je 20 procent extra korting als je twee soldenartikelen koopt, vorig jaar was dat vanaf drie stuks. Maar we mogen zeker niet klagen, we hadden erger verwacht met de crisis. Onze stock is langzaamaan aan het leeglopen, we hopen dat alles weg is tegen woensdag.”