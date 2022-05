Go! Lyceum staat voor 25ste jaar op de planken met eigengebrouwen musical ‘Tegen De Stroom In’

Gent Dader steekpar­tij aan vluchtelin­gen­boot gevat: toestand van slachtof­fer onduide­lijk

Een dader van een steekpartij aan de vluchtelingenboot aan de Rigakaai in Gent is deze namiddag omstreeks 17.40 uur door de politie gevat. De Scheepvaartpolitie (SPN Gent) is bezig met het onderzoek en geeft geen commentaar op de zaak. Over de toestand van het slachtoffer is voorlopig ook niks bekend.

18 mei