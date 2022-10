GO! Gent verwelkomt 200 startende leerkrachten op mini-festival: “Een zij-instromer heeft andere begeleiding nodig dan een net afgestudeerde leerkracht, daar zet ik op in”

GENTGezellige boel op Campus Schoonmeersen op woensdagnamiddag. Een 160-tal startende leerkrachten en hun mentoren van het Gentse GO!-onderwijs kwamen daar bij een hamburger en drankje elkaar een hart én wat tips onder de riem steken. “Het is héél veel informatie tegelijk in het begin”.

Tot voor kort zat Sven Coquyt (37) in het blauw in een patrouillewagen, vandaag staat hij als LO-leerkracht voor de klas bij GO! Tectura Groenkouter in Sint-Amandsberg. “Nadat ik mijn LO-diploma haalde, werkte ik even in de sportwereld en rolde vervolgens bij de politie binnen”, vertelt hij. “Maar de shiften braken me zuur op, daarbij wou ik opnieuw met beweging bezig zijn en met jongeren”. Optelsom snel gemaakt en dus geeft hij nu LO. Daarbij krijgt hij hulp van een mentor, Katrien. Zij staat al jarenlang in het vak en begeleidt dit jaar 20 (!) starters.

Schoolvoorbeeld

Dat worden er wellicht nog een pak meer, nu het schooljaar van start is gegaan, wordt het een kwestie van ook vervangingen te vinden voor ziektes en zwangerschappen. Maar de scholengroep zet hard in op de starters een warm welkom te geven: deze ‘festivalnamiddag’ is daar een, nouja, schoolvoorbeeld van. “Zo krijgen starters de kans om elkaar informeel te leren kennen”, zegt Kevin Eggermont, directeur-coördinator van de basisscholen in het Gentse. “Dat ook mentoren hier aanwezig zijn voor de workshops, is veelzeggend. Zij zijn hier hard mee bezig”.

De mentor van Sven, Katrien Foutreyn en GO! Lyceum-collega Karin van Vlaenderen hebben samen zowat een halve eeuw ervaring in het onderwijs. Katrien begon als praktijkleerkracht Techniek en Mode en houdt zich nu vooral met starters en coördinatie bezig op Tectura Groenkouter. Karin geeft dan weer Duits en Nederlands in het Lyceum. “De eerste weken komt er zo veel op startende leerkrachten af, dan moet je niet té veel willen begeleiden ook”, klinkt het.

Extra tijd

Want ook mentoren is een vak apart, zo blijkt. “Ik zet ze apart, afhankelijk van of ze zij-instromer zijn of niet”, zegt Karin kordaat. “Kan ik inkomen”, zegt Katrien. “Dat vraagt een heel andere aanpak”. De eerste weken is het voor élke leerkracht ploeteren, weten de twee. “Je moet zowel voorbereiden op vakinhoud als op klasmanagement. En dan is er ook nog de didactiek", legt Katrien uit. “Hoe je leerstof overbrengt, dat is ook een vak. En je moet het allemaal direct kunnen”.

“Veel beginnende leerkrachten onderschatten hoe zwaar het is om voor de klas te staan. Je staat heel de tijd aan, en alle goedbedoelde tips moeten op dat moment, bij die leerling en in die situatie passen. Dat is slopend. Maar begeleiding doet veel, zowel de algemene begeleiding als de informele startmomenten én de banden met je collega’s. Al denk ik dat we op elke school een extra kracht kunnen gebruiken die zich exclusief met nieuwe leerkrachten bezighoudt. Want nu komen de invallers, die ook dit startmoment niet hebben meegemaakt”.

Voorbereiding is alles

Ook Sven is te spreken over de begeleiding die hij kreeg. “Honderden mailtjes, vergaderingen en de lessen zélf ook nog: het is echt veel in het begin. Maar met mijn collega’s eens praten en weten dat er iemand is om te helpen, dat scheelt”. Hij staat er alvast niet alleen voor: GO! Scholengroep Gent had dit jaar 220 (!) nieuwe leerkrachten in de rangen. 160 daarvan waren ingeschreven voor het startersfestival. De rest was zonder twijfel lessen aan het voorbereiden.

