GO! Gent organiseert opnieuw speeddating voor leerkrachten en scholen: “Zoeken elk jaar 300 leerkrachten”

Soms zitten de kwalificaties juist maar is er gewoon geen klik. Om hun jaarlijkse zoektocht naar zowat 300 leerkrachten vlotter te laten verlopen, zet het GO! in Gent daarom opnieuw een mini-jobbeurs op poten, GO! Teach. Deelnemers komen er alles te weten over solliciteren in het onderwijs, kunnen speeddaten met directies van 14 secundaire scholen en krijgen in primeur te horen welke vacatures er op de scholen zijn. De teller staat nu al op meer dan 140 inschrijvingen, zowel pas afgestudeerden als zij-instromers zijn welkom.