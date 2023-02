Gluurder in studentenhome Vermeylen was een 20-jarige man: “We vragen iedereen om extra waakzaam te zijn”

De gluurder die maandag op heterdaad werd betrapt in de douches van studentenhome Vermeylen van de Gentse universiteit is een 20-jarige man. Na zijn verhoor kon de man beschikken, in afwachting van het onderzoek van het parket. De UGent roept op tot waakzaamheid.

Dinsdag stond in deze krant te lezen dat er opnieuw een incident van voyeurisme te betreuren viel in studentenhome Vermeylen van de Gentse universiteit. De vermeende dader, een 20-jarige man die aan de slag was in de studentenhome via een externe firma, werd echter op heterdaad betrapt en opgepakt door de politie.

“Na verhoor kon de man beschikken, in afwachting van het verdere onderzoek", klinkt het nu bij het parket. Het slachtoffer werd meteen na de feiten bijgestaan door een psycholoog. Ook andere studenten kunnen hier gratis beroep op doen. De UGent nam eerder al maatregelen om dergelijke incidenten te vermijden, zoals het verbod op smartphones in de douches, maar de mogelijkheden om bijkomstige maatregelen te nemen zijn beperkt. In 2018 werd bijvoorbeeld al onderzocht of alle douches volledig afgesloten konden worden, maar dat is niet mogelijk zonder de ventilatienormen te schenden. De kans op vochtproblemen en schimmelvorming stijgt dan ook drastisch, wat nefast is voor de gezondheid van de bewoners.

“We kunnen enkel trachten kort op de bal te spelen, zoals we nu ook gedaan hebben”, laat de UGent weten. “We vragen dan ook expliciet om alle verdachte handelingen zo snel mogelijk te melden. Dat kan aan het PermanentieCentrum, via het telefoonnummer 09 264 71 25, het noodnummer 09 264 88 88 of via permanentie@ugent.be.”

