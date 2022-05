Gloednieuwe keukens, 1.100 flessen wijn en splinternieuw restaurant voor Hotelschool Gent

Eigenlijk stond de opening van het restaurant op de derde verdieping, ‘De Draecke’, gepland voor enkele maanden geleden. Spelbreker corona stak daar een stokje voor. Gelukkig is honger de beste saus, weten ze in Hotelschool Gent. De andere sauzen worden gemaakt door de studenten in de drie nieuwe keukens die tijdens de renovatie werden geïnstalleerd.

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen), die op 23 mei afscheid neemt van haar functie, was blij dat ze de afronding van deze werken nog mocht inhuldigen. “Het toont opnieuw een slogan die al jaren in gebruik is. Gemeentelijk onderwijs is degelijk onderwijs”. Al is nog niet alles af: het terras krijgt nog voor het einde van het jaar een make-over. De drie high-tech keukens worden intussen al even gebruikt, de leerlingen worden er opgeleid tot maître d’hôtel of chef-kok. “Omdat we ook volop inzetten op eigen projecten van onze leerlingen, is deze keuken erg welgekomen”, zegt directeur Luc De Wispelaere.