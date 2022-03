“Glimlachen helpt. Iedereen maakt fouten”: Gentse Flikken delen tips om verkeersagressie tegen te gaan

Gent Tijdens de plezantste operatie­week van het jaar verzorgen kindjes hun knuffels in het UZ Gent: “Schrik voor ziekenhui­zen wegnemen”

De grootste kleuters van De Kleine Icarus studeerden maandag geneeskunde. In het UZ Gent mochten ze hun zieke knuffels laten opereren, en daar zelf bij assisteren. Ze kregen daarvoor heuse dokterspakjes aangemeten: een operatiemuts, een blauwe schort en handschoenen. Geen mondmasker, want dat vindt niemand nog leuk. Zelfs een bezoekje aan een ziekenwagen van het Rode Kruis stond op het programma. Nog de hele week lang verwelkomt het UZ Gent kindjes van het tweede en derde kleuterklasje en van het eerste leerjaar in het Teddy Bear Hospital. Dat is een jaarlijks terugkerend project van BeMSA Gent, de Gentse afdeling van de studentgeleide organisatie BeMSA (Belgian Medical Students’ Association). Het is een win-win-project. De kinderen leren dat ze geen schrik hoeven te hebben van ziekenhuizen en dokters, de studenten geneeskunde oefenen hun communicatievaardigheden met kinderen binnen een medische setting.

