Gilian (21) was een koerier uit de duizend, maar botsing met stilstaande wagen werd hem fataal: “Na mama verliest papa nu ook mijn broer”

Gent De Kijk van Kurt: “Tips en tricks voor amokmakers”

6 oktober De Student Kick-Off van vorige week op het Sint-Pietersplein verliep zonder noemenswaardige incidenten. Dat had helemaal anders kunnen aflopen, hadden enkele Brusselse jongeren hun zin gekregen. Dat kleine aantal – dus laat ons alstublieft niet veralgemenen – jongelui uit onze eigenste hoofdstad had via de sociale media een vechtpartij in de Overpoort aangekondigd. Om hun stoere beloftes nog wat aan te dikken, werd er zelfs van messen gesproken. Naar verluidt, zouden de lieverdjes het vooral op praesidia gemunt hebben. Niemand weet waarom. Ik zou de jongeren met die snode plannen een paar tips willen meegeven. Jongelui, kies uw slachtoffers slimmer uit! Gezien uw aangekondigde plannen, ga ik ervan uit dat uw IQ zich slechts met veel goede wil tot 2 cijfers laat berekenen. Een grote ambitie om het te maken in het bedrijfsleven verraadt uw agressieve online gezwets ook al niet. Is het dan wel zo’n goed idee om universitairen en hogeschoolstudenten aan te vallen? De jongelui die u nu viseert, zullen straks een goed inkomen vergaren en een hoop belastingen betalen. Die belastingen zullen voor een groot deel worden gebruikt om u van een uitkering te voorzien. Of om de penitentiaire instelling waarin u geregeld zult vertoeven draaiende te houden. Breng uw eigen toekomst dus niet in gevaar! Als u dan toch wenst te knokken en te steken, doe dat dan onderling! Bespaar u de reis naar onze stad! Aan onze Blaarmeersen bent u ook al niet meer welkom, daar krijgen Oost-Vlamingen voortaan voorrang. Daar heeft u voor gezorgd. U, met uw kleine minderheid, heeft het verbrod voor die grote meerderheid aan Brusselse jongeren die het wel goed menen. Oh, onder de mensen die u vandaag bedreigt, bevinden zich ook de openbare aanklagers en de rechters van morgen. Bezint eer ge begint!