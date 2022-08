Gezocht voor het dierenasiel: handige Harry’s met liefde voor katten

“Bij de ingebruikname van dit gebouw hebben we de kattenverblijven aangekleed”, zegt communicatiemedewerker Kristien De Waele van het dierenasiel in Gent. “Dat ging toen om kastjes en speelgoed in de vier verblijfsruimtes van de katten. Daar kunnen telkens een twintigtal katten in, zowel binnen als buiten. Nu willen we graag een upgrade uitvoeren en in de hoogte werken, zoals dat heet. Een soort klimparcours of jungle voor onze kleine tijgers. We zoeken dus mensen die behendig zijn met materiaal, stielmannen, hobbyisten of mensen die hier goede ideeën over hebben”.