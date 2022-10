Gezocht: kunstige ideeën voor de Floraliënhal van de toekomst

‘Parkorama’ heet de opmerkelijke inspraakronde, en die loopt dus van 7 tot 16 oktober, dagelijks tussen 14 uur en 17 uur. Een kunstenaarscollectief bestaande uit 019 (vzw Smoke and Dust), Guy Slabbinck en Artshizzle wil van de Gentenaars weten wat voor hen de betekenis is van de Floraliënhal. Ze nodigen alle Gentenaars uit om hun ideeën te geven over de toekomst van de Floraliënhal en gaan ermee aan de slag, onder meer via een grote installatie in het midden van de hal. De resultaten worden bezorgd aan het architectenbureau dat de renovatieplannen van het ICC en de Floraliënhal tekent. Er worden ook ‘gesprekstafels’ georganiseerd, waarbij gepolst wordt naar de beleving van de Floraliënhal en het Citadelpark, de anekdotes die ermee verbonden zijn, en de ideeën voor de nieuwe inrichting. Die gesprekstafels vinden plaats op vrijdag 7 oktober, zondag 9 oktober, woensdag 12 oktober, zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober (telkens om 15 uur). Iedereen kan deelnemen: buurtbewoners en verenigingen, de omliggende scholen en musea en natuurlijk alle gebruikers van het Citadelpark. De gesprekstafels vinden plaats net naast het tijdelijke atelier van Guy Slabbinck, die midden in de hal aan de slag gaat. Daar komt ‘Parkorama’, een ronde installatie met in het midden een grote vijver. De kunstenaar schildert er aan een monumentaal panorama, maar luistert ook mee naar de gesprekstafels. Zo sluimeren de verhalen door in zijn werk. De verhalen en anekdotes worden tot slot ook gebundeld in de vorm van tekstfragmenten, die later gepubliceerd worden.