Gezocht: Gentse bloeddonoren voor tijdens de kerstperiode

GENTHet bloeddonatiecentrum in Gent gaat op zoek naar extra donoren voor de kerstperiode. Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen, tijdens de eindejaarsperiode valt de bloedvoorraad namelijk terug. Elke extra donatie is welkom!

In het donorcentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat kan je bloed, plasma en bloedplaatjes geven. Maar tijdens de kerstvakantie zijn er gemiddeld 19% procent minder donoren, terwijl de nood voor die bloedproducten nog even hoog of hoger ligt. Dus roept het centrum nu op om tijdens de kerstvakantie ook een donatie te komen doen.

“In de eindejaarsperiode zien we bijna elk jaar een stevige terugval in het aantal donoren. Zo komen er tijdens die twee weken namelijk gemiddeld 19 procent minder mensen bloed geven. Alle Gentenaars die bloed, plasma of bloedplaatjes kunnen komen geven, zijn dus erg welkom tijdens deze kerstvakantie”, zegt Joachim Deman, woordvoerder van het Rode Kruis in Vlaanderen.

Een afspraak maken voor een bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonatie kan via rodekruis.be/dc. Kies daar jouw donorcentrum, klik op “Maak een afspraak” en selecteer de datum die jou past. Wie enkel bloed wil komen geven, kan overigens via dezelfde wijze een afspraak maken bij één van de talrijke mobiele bloedinzamelingen in de regio.

