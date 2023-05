Gezocht: figuranten voor Rondgang van de Stroppendragers op 21 juli

Bar aan het water is al jaren een succes, dus opent Dieter (38) een tweede café op de Vrijdag­markt

Het is algemeen geweten dat Barrazza – in een zijstraat van de Langemunt – een van de gezelligste bars van Gent is. Dieter Van Landschoot (38) startte het 15 jaar geleden op en zorgt nu – tot grote vreugde van de Gentenaars – voor een broertje: Het Betoog op de Vrijdagmarkt. Ook hier kan je terecht voor lekkere drankjes, snacks en een heerlijk terras.