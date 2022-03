Gezocht: beheerder voor de oude Wasserij in Sint-Amandsberg: “Open karakter en link met de buurt”

Eerste blik op toekomsti­ge ontmoe­tings­plek De Wasserij in Sint-Amandsberg

Tegen eind 2022 zal ‘De Wasserij’ in de Toekomststraat in Sint-Amandsberg een frisse en moderne look krijgen. Het dossier lag een tijdje stil. In 2021 gaat de stad op zoek naar een uitbater voor het complex dat een ontmoetingsruimte voor de buurt moet worden.

