Gezin van kleine Mauro (3) start inzamelactie om aangepast busje te kunnen kopen: “Hij zal snel elektrische rolstoel nodig hebben, maar die kan je niet zomaar dichtplooien”

Wat te doen in Gent dit weekend: van een beiaardcon­cert met Koen Crucke tot Zillion-par­ty in Flanders Expo

Zin in wat animo dit weekend, maar geen inspiratie? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in het Gentse voor het weekend van 1 en 2 juli. Van een Keltisch feest in de Gallische hoeve tot een natuurwandeling in de Damvallei: vul samen met ons jouw agenda.