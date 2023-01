Gewonde bij vechtpartij tussen 20-tal personen op Ledebergplein

Gent Brutale dief gaat op rooftocht in studenten­ko­ten: “Ik denk dat hij in mijn kot is geweest toen ik aan het slapen was”

Een inbreker drong in augustus 2021 binnen in een huis met acht studentenkoten in de Kortrijksepoortstraat. Hij kon de deuren van twee kamers forceren en stal er jassen, juwelen, geld en een laptop.

18 januari