Gewezen professor en assistent UGent van omstreden livestream moeten niet voor de rechter verschijnen

Gent Odisee Hogeschool Gent over code zwart: “Als dat zo blijft in december, kunnen studenten niet afstuderen in januari”

5 november De Odisee Hogeschool Gent is sinds begin november, net zoals de andere universiteiten en hogescholen, overgeschakeld naar code zwart. Dat betekent dat er helemaal geen (praktijk)lessen meer toegelaten zijn op de campus, alles gebeurt online of wordt opgeschort. De hogeschool hoopt dat ze in december weer naar code rood kan, anders is de kans groot dat studenten niet kunnen afstuderen in januari.