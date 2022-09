Gewelddadige 22-jarige man verschijnt voor rechter wegens fysieke en psychische mishandeling partner: “Vrouwen zijn geen persoonlijk bezit, meneer”

GentEen kortstondige relatie tussen een 22-jarige man uit Assenede en een 29-jarige vrouw uit Gent mondde uit in een vreselijk verhaal van mishandeling, vernedering en vernieling van eigendom. De voorzitter van de rechtbank was zichtbaar onthutst over het relaas van de feiten. “Hoe is het mogelijk om tot dergelijke daden over te gaan? Hoe kan je iemand zo vernederen tot in het diepste van haar ziel door die foto’s te verspreiden?”