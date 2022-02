Gewapende man (28) die door de politie werd neergeschoten in het centrum van Gent moet zes maanden naar de cel

Geraakt in bovenbeen

In de Limburgstraat werd de 28-jarige verdachte O.K. uiteindelijk onder schot gehouden door enkele agenten, maar hij bleek niet onder de indruk. De COPS werden opgetrommeld en probeerden eveneens op hem in te praten, maar ook hier had hij geen oren naar, zelfs niet na een waarschuwingsschot in de lucht. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, werd de man neergeschoten. “Hij werd op het bovenbeen geraakt met een kogel uit de FN303p. Hij reageerde niet meteen op de pijnprikkel, maar kon niet veel later toch gearresteerd worden”, vertelde commissaris Hans Moors eerder.

Geen buitensporig geweld

Begin februari moest de man zich verantwoorden voor de diefstal en de weerspannigheid tegenover de politie. Een agent die betrokken was bij het incident, nog voor de COPS kwamen aandraven, was aanwezig bij het proces. “Ik denk dat die man niet goed beseft wat de impact is geweest. Hij greep steeds naar zijn gordel, waar hij zijn wapen aanvankelijk verstopt had. Het scheelde niet veel of ik had hem neergeschoten. Mijn vinger stond op de trekker.” De beklaagde, die niet goed leek te beseffen wat er gaande was en al lachend rond zich heen keek in de rechtszaal, probeerde de rechter duidelijk te maken dat hij de motorfiets absoluut niet wilde stelen.