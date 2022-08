Gevel Sint-Barbarakerk schittert als nooit tevoren. “Eerst zes ton vuil afgevoerd, dan alles gerestaureerd”

GentEen kleine twee jaar werk heeft het gekost, maar de de Sint-Barbarakerk in de Savaanstraat schittert als nieuw. De koepel en het dak waren al eerder klaar, maar nu is dus ook de gevel uit de stellingen. Daarmee is de restauratie van de buitenkant van de kerk afgerond. Voor de binnenkant blijft het wachten op subsidies.

De neobarokke kerk in de Savaanstraat, die bij het Sint-Barabaracollege hoort, is uit de stellingen. In plaats van grauw bruin is de gevel weer mooi wit, met grijze accenten. Hoewel het gebouw ‘pas’ van halfweg de 19de eeuw dateert, het werd opgetrokken tussen 1855 en 1858, was de restauratie hoog nodig. Het dak lekte op meerdere plaatsen, en tegen de buitenmuren waren netten gespannen omdat er stukken steen afbrokkelden. Een vorige restauratie decennia geleden had meer kwaad dan goed gedaan. De kerkmuur werd toen voor een deel opnieuw gevoegd met cement in plaats van met het originele kalk. Een kapitale fout. Cementvoegen zetten uit waardoor een groot deel van de bakstenen buitenmuur barstte, en het afbrokkelen begon.

Duivenmest

In september 2020 kon de restauratie - iets later dan gepland - starten. De Vlaamse overheid kwam in totaal met 1.139.000 euro over de brug, enkel voor de buitenkant van de kerk. De school nem het team van Archipl Architecten en Artes onder de arm. Op de speelplaats kwam een grote kraan, in de Savaanstraat kwam een werfkeet. De restaurateurs gingen bijzonder zorgvuldig te werk. De originele stenen - blokken witte zandsteen van de buitenmuren, arduin voor de dorpels van de deuren en de omlijsting van de vensters, blauwe kalksteen voor de plint van de kerk en bakstenen - werden grondig gereinigd en indien nodig vervangen. Zoals dat bij veel kerken het geval is, moesten de restaurateurs eerst 6 ton afval – voornamelijk duivenmest – afvoeren van de zolders onder het dak van de kerk.

Volledig scherm De Sint-Barbarakerk vroeger © RV

Sinds mei 2021 is de achthoekige trommel van de inwendige koepel boven de viering van de kerk al te bewonderen. Die had enorm te lijden gehad onder vochtschade, maar daarvan is nu niets meer te zien. Ook de dakbedekking van het schip van de kerk is helemaal vernieuwd, inclusief de dakgoten en kroonlijst. Sinds eind juni zijn ook de gevels - op een paar details na - klaar. De plechtige proclamatie van de 6de jaars kon in de kerk doorgaan. De kerk, die er zo slecht aan toe was dat ze een tijdlang als fietsenstalling is gebruikt.

Binnenkant

“Het blijft uitkijken naar de tweede fase van de werken, waarbij ook de binnenkant aangepakt moet worden” klinkt het bij Sint-Barbara. “Op die manier zou de kerk omgebouwd kunnen worden tot een polyvalente ruimte voor de vele activiteiten van de school. In elk geval hebben nu niet alleen de leerlingen en leerkrachten, maar ook de Savaanstraat en bij uitbreiding de Gentse binnenstad er een prachtig stadszicht bijgekregen.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.