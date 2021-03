Getuigen van Jehova veroordeeld tot boete van 96.000 euro voor aanzetten tot discriminatie

Een ex-getuige van Jehova stapte in 2015 naar het Gentse parket wegens laster en eerroof, beledigingen en inbreuken op de discriminatiewet. Hij stelde dat ex-leden verstoten en sociaal compleet geïsoleerd werden op bevel van de organisatie. Het Gentse parket dagvaardde de Jehova’s Getuigen voor aanzetten tot discriminatie op grond van geloofsovertuiging tegen een persoon en tegen een groep en aanzetten tot haat of geweld tegen een persoon en tegen een groep.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en vijftien mensen hadden zich burgerlijke partij gesteld. De advocaten van de slachtoffers benadrukten de verregaande gevolgen van het uitsluitingsbeleid. “De Getuigen van Jehova stellen dat ex-leden moeten gemeden worden als de pest”, pleitte advocaat Pieter-Bram Lagae, die onder andere de ex-getuige bijstaat die de zaak aan het rollen bracht. “Hij zat vroeger in het gerechtelijk comité van Jehova en besliste mee over uitsluitingen, tot hij besefte dat het te ver ging. We treden onder andere op voor een man wiens vrouw nog altijd lid is en hij wordt in zijn eigen woning genegeerd. Of een vrouw die haar vader nooit meer gezien heeft sinds de uitsluiting.”