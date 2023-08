Getuige meent iets of iemand in het water te horen plonsen in Ledeberg, brandweer start zoekactie

“Hadden ze de populaire gerechten niet gewoon kunnen houden?”: dit denken studenten over terug­schroe­ven van vegeta­risch eten bij UGent

Penne tomatino basilico, paella of toch maar de saladebar? Tijdens de herexamens zijn de keuzes sowieso wat beperkter, maar over enkele maanden heb je als vegetariër nog wat minder opties in de studentenrestaurants van de UGent. Omdat de veggiemaaltijden te veel links blijven liggen, volgens de universiteit. Maar wat denken de studenten? Vinden zij die maaltijden lekker? Wij schuiven mee aan voor de lunch. “Waarom niet gewoon de populaire veggieschotels behouden?”