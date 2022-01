Getuige assisenproces sterft vlak voor ingang justitiepaleis

Gent/Zelzate Voorlopig geen ijzervre­ten­de bacterie in kanaal Gent-Terneuzen, wel grootscha­lig onderzoek

Er bevindt zich geen ijzervretende MIC-bacterie in het kanaal Gent-Terneuzen. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek dat de Nederlandse Rijkswaterstaat, de Vlaamse Agentschappen Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Waterweg en North Sea Port lieten uitvoeren. Aanleiding was de aanwezigheid van de bacterie in de Zelzaatse jachthaven afgelopen zomer. Het blijkt om een plaatselijk fenomeen te gaan.

22 januari