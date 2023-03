GETEST. Maria Middelares, UZ Gent, Sint-Lucas of Jan Palfijn: welke Gents ziekenhuis serveert het beste eten?

Atletiek EK INDOOR Tibo De Smet meteen uitgescha­keld op de 800 meter: “Dit is een enorm zware ontgooche­ling”

Tibo De Smet is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale van de 800m op het EK indoor in Istanboel. De jonge Gentenaar, die deze winter de snelste Europese tijd op die afstand achter zijn naam had staan, kon de hoge verwachtingen niet inlossen en finishte pas als derde in zijn reeks in een tijd van 1.48.43. “Dit is een grote ontgoocheling”, klinkt het.