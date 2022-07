GETEST. Haal de boer in jou naar boven: een zomer lang bessen plukken in Drongen

“Bij het toekomen spring je eerst even binnen in de hoevewinkel”, legt Niels uit. “Op het krijtbord kan je zien wat er op dit moment te plukken valt en wat de prijzen per gewicht zijn. De boerderij zorgt voor emmers of doosjes. In het veld pluk je zoveel als je maar wil. Kinderen mogen zeker mee plukken, maar ze moeten wel begeleid worden door een volwassene. Na het plukken keer je terug naar de winkel om af te rekenen. We voorzien zelf doosjes maar eigen verpakking meebrengen mag zeker.” Simpel, maar ontspannend.