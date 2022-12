Getakelde wagen vat vuur tijdens vervoer in Zwijnaarde, ook geparkeerde wagen raakt beschadigd

Gent Opvallend! Muinkbrug aan Kinepolis helemaal verdwenen, maar nieuwe brug in de maak

Bijzonder zicht aan de Muinkschelde in Gent. De brug die al decennialang het water overspant is sinds kort helemaal verdwenen. Het goede nieuws: binnen enkele weken is de nieuwe brug een feit.

