Gestolen stoel wijkbudget duikt plots op... in het midden van de Vlasmarkt

In het midden van de pandemie werd Gent vol verhoogde stoelen gezet, in allerlei kleuren. Gentenaars werden uitgenodigd om erop te gaan zitten en na te denken over hun wijk, hoe ze die willen vormgeven. De Stad heeft namelijk 6,25 miljoen euro vrijgemaakt voor wijkprojecten, voorgedragen en uitgewerkt door wijkbewoners. Een van de stoelen, een roze, werd op het Fonteineplein gezet in de Brugse Poort.

Enkele weken geleden had de stoel voetjes gekregen, maar deze morgen stond het bijzondere voorwerp plots in het midden van het feestgedruis op de Vlasmarkt. Ter hoogte van de Bar des Amis. Hoe de verhoogde stoel daar terecht is gekomen, is voorlopig een raadsel. “We waren er al even naar op zoek”, gaf feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt mee. “We zijn blij dat we hem terug hebben.”