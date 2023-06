Gestolen smartphone leidt tot ontmaskering Carrefour Express-overvallers: “Agenten herkenden hen”

Drugsdea­lers die in Sint-Mar­tens-La­tem cannabis kweekten in statig huurhuis, krijgen 18 maanden gevangenis en 8.000 euro boete

Drie twintigers die in Sint-Martens-Latem zo’n 500 cannabisplanten kweekten in een chique villa die ze huurden, hebben van de rechter een celstraf van 18 maanden gekregen. Opmerkelijk: het was de vader van een beklaagden die hen aan de spreekwoordelijke galg praatte.