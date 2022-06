Gespecialiseerd team van Gentse brandweer heeft een wel erg opvallende manier van training: “Pingpongen helpt om aan ons pak te wennen”

“Plastieken zak”

Maar het dragen van zo’n pak is niet voor iedereen weggelegd. Dat vertelt Koen Desmet, brandweerkapitein en vakofficier van het IGS. “Het is geen evidentie om in zo’n pak te werken. Met een persluchtfles op de rug, slechts een klein vizier en een speciale rits ben je in je pak compleet afgesloten van de buitenwereld, waardoor velen een claustrofobisch gevoel ervaren. Daarnaast is ook de warmte een echte uitdaging. Er is geen verkoeling en vooral in de zomermaanden kan het erg heet worden. Je zit dan ook bij wijze van spreken in een plastieken zak.” Wie zich opgeeft om bij het team aan te sluiten, wordt dan ook uitvoerig medisch gescreend.

Leuke trainingssessies

Vaak moet het team in gaspak niet tussenkomen. “Gemiddeld is dat één à twee keer per jaar. Er wordt namelijk eerst naar oplossingen gezocht waarbij het gaspak niet ingezet moet worden, maar waarbij het een beschermingsniveau lager kan zoals een niet gasdichte chemische beschermoverall. Maar het blijft natuurlijk wel belangrijk dat onze leden gewend moeten blijven aan het pak. Daarom organiseren we regelmatig trainingssessies.” Soms worden er realistische scenario's geënsceneerd waarbij er bijvoorbeeld een lek gedicht moet worden. “Maar dat is soms saai, dus proberen we ook leukere trainingsvormen te bedenken.” Eén van die sessies was een tafeltenniswedstrijd. “Ideaal om te leren zo comfortabel mogelijk te bewegen in zo’n gaspak. Maar we doen ook nog andere oefeningen. Zo voetballen we of spelen we een spelletje bowling. De bowlingbal wordt dan vervangen door een brandweerslang. Met deze oefeningen zoeken we onze eigen fysieke grenzen op voor het werken in een gaspak.”