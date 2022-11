Geslepen dief schuimt Gentse fietswinkels af: “Vroeg testrit aan, gaf vals paspoort af en vluchtte weg met fiets van 8.500 euro”

Gent Sint-Jozefkerk wordt omgetoverd tot jobcafé voor jongeren die op zoek zijn naar een opleiding of werk

Jongeren die op zoek zijn naar een opleiding of werk, moeten woensdag in de Sint-Jozefkerk in het Rabot zijn. Daar kan je workshops en open gesprekken volgen in het Jobcafé – een informele, laagdrempelige jobbeurs.

15 november