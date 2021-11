Geslaagd Lichtfestival gaat laatste avond in: “Blij dat we dit toch laten doorgaan hebben”

volleybal Er bestaat momenteel geen duidelijk protocol voor de aanpak van de coronacri­sis in het vrouwenvol­ley­bal

Er is dringend nood aan duidelijkheid in het vrouwenvolleybal. Corona is helemaal niet uitgeroeid, ondanks veelvuldige vaccinaties en controles bij alle volleybalploegen. Er bestaat verbijsterend genoeg momenteel - midden in de vierde golf van deze epidemie - geen ‘Covidcel’ meer in de Liga bij de vrouwen. Clubs die vragen hebben in verband met uitstel, wisselen of schrappen van wedstrijden, kunnen alleen terecht bij het NOC, de Nationale Ontmoeting Commissie.

14 november