Gerenommeerde chef-kok en HLN-columnist Tom Van Lysebettens (35) overleden na jaar lange strijd tegen darmkanker

GentEen jaar geleden werd Tom Van Lysebettens – echtgenoot, vader van twee zoontjes en chef van het gerenommeerd restaurant Cochon de Luxe – met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Diagnose: uitgezaaide darmkanker. Een jaar later kreeg hij te horen dat hij nog twee tot drie jaar te leven had, maar het is helaas sneller gegaan dan dat. Tom overleed vannacht op 35-jarige leeftijd.

Het duurde niet lang voor de naam van Tom Van Lysebettens tot ver buiten Merelbeke, waar hij opgroeide, bekend geraakte. Nadat hij in zaken zoals Market in Parijs, Het Gebaar in Antwerpen, en C-Jean, Volta en Coeur d’Artichaut in Gent had gewerkt, ging hij in 2015 zijn eigen weg met zijn vrouw en sommelier Alison Roels. Het koppel bouwde een pitabar eigenhandig om tot een gezellig restaurant, Cochon de Luxe, en mocht zich al snel met de groten in Gent meten.

Nog belangrijker: het koppel genoot doorheen de jaren met volle teugen van hun job. De verplichte sluiting van de horeca tijdens de pandemie woog dan ook zwaar door. De heropening in mei vorig jaar voelde aan als een verlossing. Toch ging Cochon de Luxe enkele weken later alweer dicht. Tom was met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij al weken last had van zware buikkrampen. Diagnose: darmkanker met uitzaaiingen in de lever. Tijdens een operatie werden twee grote tumoren uit zijn dikke darm gehaald. Een maand later begon de chemotherapie.

Strijdvaardig

Het was een ongelooflijke klap voor Tom, zijn vrouw Alison en hun twee kinderen – Daniel (nu 8) en Leo (nu 5) – maar de chef-kok bleef optimistisch. Hij liet zelfs ‘alles komt goed’ op zijn arm tatoeëren. “Dokters zullen nooit zeggen dat je zal genezen, maar ik ga er toch van uit”, zei hij vorig jaar nog in december. Alison was daar minder zeker van en kreeg eind april helaas gelijk. Toen Tom, na een zware operatie, te horen kreeg dat de behandeling niet aansloeg en dat hij nog maar twee tot drie jaar te leven had.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

“Ik heb toen tien uur op de tafel gelegen”, zei Tom nadat hij het nieuws had gekregen. “De dokters hebben alles eruit gehaald wat ze konden, maar het was veel erger dan ze verwachtten. Geen drie, maar acht uitzaaiingen. Nog meer aangetaste klieren dan verwacht en aangetaste longen. Achteraf zeiden ze dat ze pessimistisch waren voor de toekomst. We zijn dus niet compleet uit de lucht gevallen toen we hoorden dat het erg was, maar een termijn hadden we niet zien aankomen. Je verwacht altijd dat er ergens nog wel een oplossing is.

Tom, de eeuwige komiek

Vijftig verwachte levensjaren werden er plots véél minder. Het praktische nam het al snel over van het emotionele: wat wilde Tom nog doen? Bungeejumpen of ‘gedwongen genieten’ was niets voor hem. “Zoveel mogelijk proeven van het gewone leven”, klonk het. En vooral: het restaurant heropenen. Slechts enkele weken nadat de chef-kok te horen had gekregen dat hij nog maar een paar jaar te leven heeft, heropende hij Cochon de Luxe. Voor drie dagen in de week, met minder couverts dan vroeger. “Tom kon eindelijk weer kok zijn, niet alleen patiënt”, zei Alison toen.

Volledig scherm De Instagrampost van Alison waarmee ze het overlijden van haar man bekendmaakte. © RV

Het menu ademde Tom. Met een ‘mooi, het leven is mooi’-aperitief en een gerecht dat ‘ik voel me kiplekker’ heet. Dat de chef-kok nooit zijn gevoel voor humor heeft verloren, ook niet nadat hij terminaal werd verklaard, was opmerkelijk. Ook in zijn columns bleef hij grappen maken over zijn situatie. Het was zijn manier om kanker uit de taboesfeer te halen, bespreekbaar te maken. Voor Alison was het een geruststelling. “Zolang Tom me doet lachen, of het toch probeert, weet ik dat het gaat met hem.”

Tot op het einde was Tom zoveel meer dan chef-kok. Hij was een liefhebbende echtgenoot, een fantastische vader en vriend. Een jaar heeft hij helaas niet meer gekregen, het is zes maanden geworden. Plots is het snel gegaan, maar zijn herinnering zal nog heel lang voortleven. Zowel bij zijn familie, zijn vrienden als zijn vele, vele culinaire fans.

LEES HIER DE LAATSTE DRIE COLUMNS VAN TOM:

