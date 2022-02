Gerechtelijk onderzoek aan de gang in kinderdagverblijf in Mariakerke

Gent REEKS. ‘De Gentse Wooncrisis’. Sociale huisves­ting in de uitverkoop: dé vraag van 500 miljoen

“We stevenen af op een sociaal drama.” Luister naar gelijk welke Gentse armoedeorganisatie en overal klinkt hetzelfde verhaal. In onze stad wachten 11.000 gezinnen op een sociale woning. Maar door de herstructurering van de sector dreigt die lijst op korte termijn enkel aan te groeien. Wat is er juist aan de hand? En hoe lossen we dit op? Drie dagen lang gidst HLN je door de Gentse wooncrisis. Vandaag: het probleem in vijf vragen en antwoorden.

