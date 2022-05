Gerecht weet niet wat gedaan met 100-jarige dementerende man en dus blijft ‘oudste gedetineerde van ons land’ nog minstens jaar in de gevangenis

Moere/Varsenare/Sint-Amandsberg Volksjury samenge­steld voor proces tegen moordende bodybuil­der dat vrijdag start

In het Brugse assisenhof is dinsdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces tegen Alexander Dean (29) uit Varsenare. Vanaf vrijdag staat de Nederlandse bodybuilder terecht voor de moorden op z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) in Moere en die op fotograaf Jeroen Verstraete (39) in Sint-Amandsberg.

3 mei