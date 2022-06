Gentse wiskundige Valery Vermeulen is eerste Belg die prestigieuze Europese erkenning krijgt voor ‘muziek uit zwarte gaten’: “Op tour gaan zou wel leuk zijn”

Wielrennen dames juniores Van Moer Logistics Cycling Team huldigt Belgisch kampioene Hélène Hesters: “Mooi uithang­bord voor onze damesploeg”

Twee weken geleden werd Hélène Hesters als eerstejaars Belgisch kampioen op de weg bij de juniores. In Moorslede hield ze net voldoende voorsprong over om een jaar lang de Belgische tricolore trui te mogen dragen. Deze week mocht ze van de ploegleiding de wedstrijdtrui in ontvangst nemen die ze de komende twaalf maanden zal dragen.

14:46