Gentse wiskundige breekt wereldwijd door met muziek gebaseerd op zwarte gaten

Gent Dokters Jan Palfijn voeren actie tegen ziekenhuis­di­rec­tie nadat collega van onrechtma­ti­ge euthanasie wordt beschul­digd: “Wij voelen ons vogelvrij verklaard”

Om hun wantrouwen tegenover de directie in de verf te zetten, hebben de artsen van het AZ Jan Palfijn maandag actie gevoerd. Reden is de schorsing van een collega vorige week. Een ‘individu’ had namelijk gemeld dat de arts euthanasie had toegepast zonder de regels te volgen. De directie verwittigde daarop het parket zonder eerst naar de betrokken arts te luisteren. De schorsing is intussen opgeheven, maar het vertrouwen binnen het ziekenhuis is ver zoek.

29 november