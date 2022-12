Gentse Winterfeesten stevenen af op recordaantal bezoekers: “Rustige weekdagen lijken verleden tijd”

De Gentse Winterfeesten duren nog enkele dagen, maar ze zijn nu al een succes. “Het exacte aantal gaan we pas na afloop weten, maar ik gok dat we dit jaar op zo’n 2,5 miljoen bezoekers zullen stranden”, vertelt een blije organisator Quinten Goekint. Een recordaantal.

De Gentse Winterfeesten bestaan sinds 2013, toen kwamen er 1,2 bezoekers langs. 2018 was het meest succesvolle jaar tot nu: toen werden er 2,2 miljoen bezoekers geteld. De Winterfeesten duurden dan ook nog langer. Dit jaar gaan op 31 december om 18 uur alle kramen dicht, terwijl dat in voorgaande jaren pas in januari gebeurde.

Duitsland, maak plaats

Wat deze editie zo succesvol maakt? Meerdere factoren volgens Goekint. “We hebben al bijna een jaar ons leven terug, we hebben al heel wat evenementen beleefd, maar de knaldrang blijft. Ook in de winter. Het is dan ook al twee jaar geleden dat we volwaardige Winterfeesten hadden. Het zorgde ervoor dat het vanaf dag 1 koppen lopen was. Rustige weekdagen lijken verleden tijd. Op regenachtige dagen was de opkomst wat minder, maar de andere dagen hebben dat ruimschoots gecompenseerd.”

De beste dagen tot nu toe? Dat waren de zaterdag 17 december en dinsdag 27 december, met elk zo’n 200.000 bezoekers. “Een goede kerstmarkt staat op valt met goede standhouders. Ons aanbod is ruim, gevarieerd, kwalitatief en dat trekt heel wat Gentenaars maar ook toeristen aan. De afgelopen jaren hebben we een aantal goede recensies gekregen in het buitenland, waardoor de kerstmarkt-toeristen niet alleen meer hun weg naar Duitsland vinden, maar ook naar Gent, waar de beste kerstmarkt van ons land doorgaat.”

Keerzijde van de medaille

Nog een reden waarom de Winterfeesten zo ongelooflijk succesvol zijn dit jaar: de vernieuwde opstelling. “Op papier is dat altijd gemakkelijk, een plan uittekenen, maar het is altijd afwachten of het zal werken. We hebben een aantal grote attracties verplaatst, meer standen op minder plaats gezet en meer pleintjes proberen maken. Een aantal details konden beter merkten we gisteren toen we het hele parcours afgingen, maar in het algemeen zat de opstelling goed.”

Goekint is een tevreden organisator, ondanks dat er dit jaar meer vandalisme en inbraakpogingen waren tegenover voorgaande jaren. “Buiten de openingsuren voor alle duidelijkheid”, zegt Goekint meteen. “Ondanks de 24 uur per dag bewaking en de politiepatrouilles. We moeten bekijken hoe we dat kunnen verbeteren naar volgend jaar toe. Verder is alles sereen verlopen, zonder grote vechtpartijen, wat opvallend is als je zoveel bezoekers bij elkaar brengt.”

