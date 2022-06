Gentse wildlifefotograaf Alexander wint prestigieuze prijs: ‘Photographer of the Year 2022'

Gent Populair in Brussel, nu ook in Gent: zussen openen hippe, Vietnamese bar in centrum: “Lenterol­le­tjes spelen de hoofdrol”

In Brussel vond je al vier vestigingen van Knees to Chin, maar nu is er ook in Gent één. Pal in het centrum van de stad. Ook hier kan je smullen van heerlijke lenterolletjes en andere Vietnamese straatgerechten, zoals een broodje met buikspek of miso soep. Zussen Roxane en Agathe brengen het beste van het verre Oosten naar hier.

5 juni