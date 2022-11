Gentse wijnwinkel vindt luipaardgekko na levering uit Spanje: “De eerste keer dat dit gebeurt in bijna 20 jaar”

Wijnhandelaar Vitis Vin– gerund door Joery en Bernard Devriendt – voert enkel Europese wijnen in. Zo’n 85 procent van de boeren waar we mee samenwerken, werkt bio-dynamisch. “Dat betekent dat er veel leven is in hun wijngaarden”, vertelt Joery. “We hebben al een paar keer spinnen mee gekregen, maar dat is het. Het is de eerste keer in de bijna 20 jaar dat we bestaan, dat een gekko is mee gereisd tussen de flessen.”