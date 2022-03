Gentse vzw Perliespillows verkoopt op maat gemaakte knuffel voor ongeneeslijk zieke baby William, die vandaag één jaar oud wordt

Knuffel voor William

In Spanje wordt er nu onderzoek gedaan naar behandelingen met Elesclomol, een medicijn dat ervoor zorgt dat koper getransporteerd wordt in het lichaam. De behandeling kost echter 100.000 euro en wordt niet terugbetaald. Er werden intussen al diverse acties opgericht, en Lieze van de Gentse vzw Perliespillows vond dat ze niet kon achterblijven. In 2017 richtte zij de vzw op die knuffels maakt voor kinderen met een levensbedreigende, chronische of zeldzame aandoening. “Ik weet zelf hoe het is om lang in het ziekenhuis te verblijven. Je voelt je snel eenzaam en een klein gebaar, zoals een knuffel die altijd bij je kan zijn, kan een wereld van verschil betekenen op dat moment. Zowel voor jezelf, als voor de ouders”