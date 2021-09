Gentse vrouw (86) jarenlang opgelicht door 'vriend' aan huis: man krijgt 18 maanden cel en moet 94.300 euro terugbetalen

Gent De Kijk van Kurt: “Autovrij, soeverein en stijlvol”

23 september Afgelopen zondag was het Gentse stadscentrum een paradijs voor voetgangers en fietsers. Op de jaarlijkse Autovrije Zondag mocht er immers geen auto in of uit de Gentse binnenstad. In de kuip zorgt dat niet meteen voor uitzonderlijke beelden aangezien alles wat zich op fossiele brandstof voortbeweegt er sowieso al buiten wordt gehouden, maar op de anders drukke wegen rond de oude stad kon je zondag voor een keertje veilig flaneren. Koning Filip zelve kwam, geflankeerd door koningin Mathilde en driekwart van hun kroost, het goede fietsende voorbeeld geven, al hadden ze wel vijf wagens en vier moto’s nodig om in en uit het centrum te geraken. Had de koninklijke kolonne onze vorsten opgehaald aan het SMAK, dan was het nog geloofwaardiger geweest, al snap ik dat we onze gekroonde hoofden na de rellen van twee dagen daarvoor niet door de Overpoort konden laten trappen. Was het koninklijke gevolg met pantserwagens binnengereden, niemand had er onder de omstandigheden iets van gezegd. De vorstelijke stoet parkeerde zich aan de Boekentoren, en onze staatshoofden stapten in. Twee prinsessen en een prins maakten voordien een tocht gehuld in jeans, koningin Mathilde had voor de gelegenheid voor een smaakvolle doch comfortabele outfit gekozen. Koning Filip zwiepte zichzelf gezwind op zijn tweewieler, gehuld in rode sokken, een okerkleurige broek en een geruit beige jacket. Toen ik de beelden zag, moest ik aan Heer Bommel uit de Tom Poes-stripverhalen van Maarten Toonder denken, maar dat ligt aan mij. Op de Sint-Michielshelling drukte Zijne Hoogheid een journalist op het hart dat het belangrijk is om aan sport te doen, waarop hij, zij het ietwat wiebelend, de vervaarlijke afdaling richting Korenmarkt inzette. Laat ons het goede koninklijke voorbeeld volgen! Op naar de betere herenkledingzaak!