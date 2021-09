Gentse vrouw (86) jarenlang opgelicht door 'vriend' aan huis: man (60) moet haar 94.300 euro terugbetalen

GentEen 86-jarige Gentse vrouw is jarenlang belogen en bedrogen geweest door een man (60) die stelselmatig haar vertrouwen wist te winnen. De beklaagde leerde de vrouw, die kinderloos en al enkele jaren weduwe is, kennen in 2010 en gebruikte zijn charme om haar te misleiden. Achter haar rug om plunderde hij echter haar bankrekening. De man werd veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden, een boete van 4.000 euro en het terugbetalen van 94.300 euro.

In 2010 leert de Gentse vrouw beklaagde N.O., op dat moment chauffeur bij De Lijn, toevallig kennen. Op een zekere dag schiet hij het slachtoffer, dat autopech had, ter hulp. De verstandhouding tussen beiden begon vanuit een oprecht moment van bezorgdheid, maar wat de vrouw niet wist, was dat N.O. een verborgen agenda had. Pas na zeven jaar liep hij tegen de lamp, maar tegen dan was de meeste schade al aangericht.

Gekookte kikker

“Het verhaal gaat een beetje zoals de parabel van de gekookte kikker”, vertelde advocaat Jeroen Van Kerrebroeck, die de vrouw in kwestie verdedigt, eerder. “Stop een kikker in een pan met heet water en hij springt er uit. Maar zet je een pan met koud water en de kikker op het vuur, dan blijft de kikker zitten en door de langzame verandering van temperatuur wordt de kikker langzaam gekookt en sterft hij.” De man, die er tot op vandaag nog steeds van overtuigd is onschuldig te zijn, is langzaam maar zeker meer en meer misbruik gaan maken van het vertrouwen van het slachtoffer. In het begin ging hij bijna dagelijks op de koffie, later zorgde hij voor haar na een lelijke val, om uiteindelijk haar bankkaart met code in handen te krijgen om wekelijks boodschappen te doen en zelfs als enige opgenomen te worden in haar testament.

Lening van 100.000 euro

“Er was duidelijk afgesproken om wekelijks 50 euro af te halen, maar daar hield beklaagde zich niet aan”, verduidelijkt de procureur. “Over een periode van 7 jaar is er 141.540 euro afgehaald van haar rekening. Daarbij komt nog dat de man in 2014 een lening van 125.000 euro vroeg aan de vrouw. Toen hij ‘slechts’ 100.000 euro kreeg, liet hij merken daar niet mee gediend te zijn”. Ook liet hij volgens de vrouw drie cheques van in totaal meer dan 150.000 euro innen op haar naam. “De vrouw had ooit meer dan 700.000 euro op haar rekening staan, nu zit ze volledig aan de grond en kan ze haar rekeningen niet meer betalen”, aldus Van Kerrebroeck.

Advocaat de Clippele, die de beklaagde vertegenwoordigde, ging voluit voor de vrijspraak op grond van twijfel. Volgens hem werd het geld door de vrouw geschonken uit dankbaarheid voor de zorgen. Pas toen een nicht van de vrouw zich ging bemoeien, werd van fraude gesproken. Ook het verhaal van de cheques klopt niet volgens hem. “Het is onmogelijk om in naam van iemand anders de cheques te innen.” De rechter veroordeelde de man vrijdagochtend tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 8 maanden effectief. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 4.000 euro opgelegd, waarvan de helft met uitstel. Het gefraudeerde bedrag werd op 94.300 euro beraamd. Dat dient hij terug te betalen aan de vrouw.