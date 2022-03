Gentse volleybalteams krijgen pluim van stadsbestuur na bekerwinst en finaleplek

Gent Uitbaters café Boer Janssens staken gesprekken met stad: “Met 100.000 euro investerin­gen kom je er niet”

Bijna twee jaar na datum is er nog steeds geen duidelijkheid rond Boer Janssens. De stad Gent zoekt een uitbater voor het goed draaiende café in Gentbrugge. De gesprekken met de huidige uitbaters draaiden uit op een sisser. “Het is niet onze taak als stad om te investeren in horecapanden”, klinkt het bij bevoegd schepen Hafsa El-Bazioui (Groen).

