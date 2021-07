Gentse volkswijk neemt afscheid van 11-jarige jongen die slagbomen negeerde: “We zien hem nog zo rondfietsen in de buurt”

Gent Parkkaffee geopend: “Vanaf vrijdag zullen er weer waarzeg­gers in de woonwagens zitten”

16:37 Het krioelt van de zomerbars in Gent deze zomer. Om de paar weken gaat er weer een nieuwe open. De nieuwste telg – hoewel het eigenlijk al een oudje is – is het Parkkaffee in Mariakerke. Heerlijk vertoeven in een kasteeltuin, dat zegt het allemaal.