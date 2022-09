Gentse volksentertainer Rudy Hammond plots overleden. “Geliefde rasartiest”

Rudy Hammond stond al meer dan 50 jaar op de planken. Hij leerde al op zijn zesde accordeon spelen in Gentbrugge. Optreden in cafés deed hij al vroeg, en eind de jaren ‘60 stond hij geregeld in de Vooruit - niet dé Vooruit aan de Sint-Pietersnieuwstraat, maar de toenmalige Vooruit aan de Vrijdagmarkt, waar toen elke zaterdagavond een groot bal werd georganiseerd. Bobby Setter gaf Hammond een duwtje in de rug, en in de jaren ‘80 linkte Rudy zich aan het Gentse amusementsduo Pat & Fred, Pat Remue en Fred Geirnaert. Pat Remue overleed in 2019. Rudy Hammond trad ook nog solo op, en kwam zo in contact met het befaamde Begonia Reizen. Zo leerde hij ook heel wat andere Vlaamse zangers kennen. Ergens begin de jaren 2000 beslist Rudy te gaan voor iets nieuws, een andere sound, en hij richt Rudy Hammond en The Blue Ladies op, met zangeressen Wendy en Christelle. Hij oogstte er veel succes mee, en trad op met onder meer de Romeo’s en Salim Seghers. Met zijn Blue Ladies trad Hammond nog steeds op. Zijn overlijden komt totaal onverwacht. Op zijn Facebookpagina regent het reacties, vol ongeloof. Ze tonen dat Hammond echt een geliefd man en artiest was.