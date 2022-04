Gentse vegan dumplings vanaf nu te koop in supermarkt: “Ons doel? Vegan eten toegankelijk maken”

Gent Copacobana Festival stopt ermee: “Hoe kunnen wij plannen als er geen enkele ondersteu­ning op lange termijn mogelijk is?”

Het populaire Copacobana Festival in het Rozebroekenpark dreigt ermee te moeten stoppen, omdat het geen juiste plaats vindt in het kluwen aan projectsubsidies. De organisatoren willen echt wel verder doen, maar kunnen niet langer leven met de onzekerheid. Krijgen ze subsidies? Mogen ze het park gebruiken? Het is elke keer opnieuw bang afwachten.

11 april