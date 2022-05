Gentse topchef doet greep naar de Oscars van de culinaire wereld in Abu Dhabi: “Met die stress zou ik niet elke dag in de keuken willen staan”

GENTIn vijf uur tijd een Michelinwaardig menu presenteren, in Abu Dhabi. Dat is de opdracht die Gentse topchef Sam Van Houcke, bezieler van Maste en Mastel, tot een goed einde moet brengen. Overtuigt hij op dinsdag de jury dat hij beter is dan zijn 17 tegenstanders, dan mag hij zich Global Chef Of The Year noemen.

Sam Van Houcke, samen met Stefanie Van Nieuwenhuyze de drijvende kracht achter Maste en Mastel in Gent, meet zich op dinsdagochtend met de crème de la crème van de topgastronomie. 17 chefs (samen met een klein team) van over de hele wereld bereiden er een gastronomisch menu voor de Global Chefs Challenge. Van Houcke, die donderdag naar Abu Dhabi vertrok, gaat met student hotelmanagement Simon Caboor in zee. Caboor is rechterhand van dienst. Samen stellen ze een viergangenmenu samen.

Corona-uitstel

Van Houcke is niet aan zijn proefstuk toe, hij won de halve finale in 2019 en verdedigt nu onze driekleur op de finale. Dat er zoveel tijd tussen de halve finale en het laatste deel van de wedstrijd zit, ligt aan de coronapandemie, maar dat geeft natuurlijk ook flink wat extra trainingsuren.

Quote Sinds 2019 trainen we voor deze Wereldfina­le. Bijna drie jaar lang kijken we uit naar dit moment. De spanning is intussen op onze gezichten af te lezen in en rond de keuken Sam Van Houcke

“Sinds 2019 trainen we voor deze Wereldfinale. Bijna drie jaar lang dus kijken we uit naar dit moment. De spanning is intussen op onze gezichten af te lezen in en rond de keuken. Het is een hele onderneming om aan een kookwedstrijd deel te nemen in Abu Dhabi! Logistiek, organisatorisch, ... er komt heel wat bij kijken. Maar we hebben er zo hard voor getraind en we zijn er klaar voor! Nu is het tijd om onze gerechten te laten spreken! We hopen een fantastisch resultaat neer te zetten waar we trots op mogen zijn”, klinkt het voor de aftrap bij Sam en Simon.

Eerst de Oscars, dan de Olympische Spelen

Zijn de Belgen de underdog? De Gentse chef is een behoorlijk prijsbeest. Eerder dit jaar werd hij nog geselecteerd voor de finale van die andere gerenommeerde culinaire wedstrijd: de Bocuse d’Or. Die wedstrijd wordt wel eens de Olympische Spelen van de gastronomie genoemd. Daarvoor werd hij al Beste Kok Van België, Viskok van het jaar en Ster van de Belgische keuken. De Bocuse wordt uitgereikt in januari 2023, eerst slijpt Van Houcke de messen nog in Abu Dhabi, waar de prijzen op donderdag worden uitgereikt. De teams worden verdeeld over twee dagen, Van Houcke is dus één van de eerste deelnemers.

Met zijn restaurant Mastel (‘culinaire hygge’) heeft Van Houcke nog geen ster behaald, al zei hij daarover zelf dat dat een persoonlijke keuze was. “In mijn restaurant draait alles rond ‘hygge’. Dat is een onvertaalbaar Deens woord dat staat voor gezelligheid of knusheid. In onze zaak is de sfeer ongedwongen, bij de wedstrijden ligt de druk veel hoger. Met die stress zou ik niet elke dag in de keuken willen staan”, klonk het toen.

