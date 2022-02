Gentse tiener (15) door twee mannen met bivakmuts overvallen en in elkaar geslagen langs Westkade in Zelzate

Gent RESTOTIP. Japanse curry van Currychiwa: comfort food op z’n best

Gent werd begin dit jaar een Japans restaurant rijker. Geen sushi-restaurant deze keer, bij Currychiwa in de Nederkouter ligt de focus op — what’s in a name — curry. Dat is even populair in Japans als frietjes bij ons, maar kan het ook de Gentenaars bekoren? Wij deden de test.

