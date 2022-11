Gentse techscène bloeit, maar nieuwe wetgeving voor auteursrechten doet wenkbrauwen fronsen

GENTDe Gentse techsector houdt de adem in over de hervorming van de auteursrechten. Die is nu fiscaal voordelig, maar niet enkel schrijvers krijgen auteursrechten. ook softwareprogrammeurs en advocaten kunnen auteursrecht claimen. Een hervorming zou voor veel bedrijven een serieuze slok op de borrel schelen. Werkgeversorganisatie VOKA is niet te spreken over het voorstel.

De federale regering heeft met haar plannen om het bestaande fiscaal stelsel van de auteursrechten sterk in te krimpen kwaad bloed gezet bij de technologiesector. Gezien het belang van de Gentse omgeving in de Vlaamse technologische scale-up wereld, is Voka Oost-Vlaanderen dan ook erg ongerust over de plannen van de federale regering.

Concurrentie

“We vragen de federale regering om de belangen van de techbedrijven niet uit het oog te verliezen”, zegt Jan Geers, directeur belangenbehartiging bij Voka Oost-Vlaanderen. “De bestaande regeling is zonder twijfel een element in de federale fiscale koterij. Maar het is er wel één met een heel duidelijk en tastbaar economisch voordeel. Het stelt onze tech- en softwarebedrijven in staat om te concurreren met Amerikaanse of andere internationale hubs in de strijd om schaars talent. Noem het eerder een orangerie in plaats van een koterij”.

Nog volgens VOKA is het begrijpelijk dat de regering op zoek gaat naar geld, maar zet deze focus op kleine uitzonderingen geen zoden aan de dijk. Geers heeft het dan specifiek over de hoge loonlast “Als je de orangerie afbreekt zonder aan het huis te werken dan is het gevolg dat iedereen die in zo’n ‘bijgebouw’ huist, plots geen dak boven het hoofd heeft. De toekomst en een speerpunt van onze Vlaamse economie op die manier dakloos maken, dat kan de bedoeling niet zijn,” zegt Geers.

Tech boven

“We zijn ongelooflijk sterk gegroeid in de technologiesector de voorbije jaren, met groeibedrijven die de wereldmarkt bestormen,” vervolgt Geers. “We moeten die economische tak beschermen, drempels wegnemen en verder stimuleren. Zeker in het huidige klimaat van ontsporende loonkosten en toenemende moeilijkheden voor starters en groeibedrijven om externe financiering aan te trekken.”

De laatste jaren zijn enkele softwarebedrijven in het Gentse naar hogere niveaus gesprongen. Zo is gametechnologiebedrijf Larian wereldtop, als bouwer van onder andere ‘Baldur’s Gate III’. Ook kassasoftware-reus Deliverect scheert hoge toppen.

Looncompensatie

“Zowel de werkgever als de werknemer wordt hier rechtstreeks getroffen”, getuigt Alexander Hoogewijs, CEO van SiteManager. “Alle werknemers die hun loon gedeeltelijk via auteursrechten bekomen zullen dit rechtstreeks voelen in hun portefeuille. De werkgevers kunnen dit morgen nergens gaan compenseren in het brutoloon. Zéker als je weet dat er in januari al een automatische indexatie van 11% wordt toegekend. Deze maatregel betekent een duidelijk en rechtstreeks koopkrachtverlies voor hen. Onbegrijpelijk, nu alle politieke partijen net pleiten voor meer koopkracht.”

